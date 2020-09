Ancora rintracci, la Cri di Palmanova ha quasi esaurito gli spazi

"Pochi", oggi, i migranti rintracciati in provincia di Udine. Nella notte, non sono giunte segnalazioni di cittadini in cammino a bordo strada. Ma questa mattina, intorno alle 7.30, quattro stranieri, tutti maggiorenni, sono stati notati lungo le vie di Santa Maria la Longa. Diverse le chiamate al 112 che hanno portato sul posto i Carabinieri della Compagnia di Palmanova. I militari li hanno identificati e portati in una struttura per il triage e per la successiva quarantena fiduciaria.

"Abbiamo eseguito controlli straordinari dalla mezzanotte alle 6 con gli agenti della Polizia locale - dice a Telefriuli il sindaco di Santa Maria la Longa, Fabio Pettenà -. Sono stati fermati e controllati diversi furgoni e camion e tutti sono risultati in regola. Il nostro intervento ha evidentemente scoraggiato i trafficanti di uomini e non ci sono stati rintracci nella notte lungo la regionale, arteria scelta, nelle ultime settimane, per abbandonare cittadini irregolari in Friuli Venezia Giulia. Ringraziamo per la collaborazione anche la Questura di Udine e i militari dell'Arma della Compagnia di Palmanova".

Anche questa notte la Polizia locale del paese della Bassa farà controlli straordinari per individuare i trafficanti di uomini lungo la regionale.

Un altro migrante è stato rintracciato lungo l'autostrada A4, all'altezza di Gonars, nel tardo pomeriggio, dai militari della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro. È un minore ed è stato accompagnato nella sede della Croce Rossa di Palmanova dal sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo.

Ma anche la nuova struttura della Cri ha quasi esaurito gli spazi a disposizione per l'accoglienza, complici 22 nuovi arrivi nelle ultime 24 ore. La sede, infatti, sarebbe pensata per ospitare otto persone nella tensostruttura, indicata per situazioni temporanee di emergenza, come un terremoto o altre calamità. "Siamo ben oltre il numero consentito dai nostri spazi", spiega Federico Margio della Croce rossa palmarina. "In questo momento le persone accolte sono 38. Qui, comunque, possono lavarsi e consumare almeno un pasto caldo al giorno. L'area è sorvegliata 24 ore su 24, ma noi possiamo solo limitarci a un controllo generale".