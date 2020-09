Ancora rintracci nella notte e migranti lungo i binari

Nuovi rintracci di migranti questa notte e nella prima mattina in provincia di Udine. Un gruppo composto da circa 10-15 cittadini stranieri è stato notato camminare lungo la linea ferroviaria Trieste-Udine-Venezia in via Basaldella, a Udine. Per la loro identificazione è intervenuta la Polizia Ferroviaria. La loro presenza in prossimità delle rotaie ha richiesto il temporaneo rallentamento del traffico ferroviario per motivi di sicurezza. Ritardi fino a 30 minuti per chi viaggiava in treno (foto Comitati Pendolari Fvg).

Altri otto migranti sono stati rintracciati lungo la statale, a Santa Maria la Longa, dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri della Compagnia di Palmanova.

Altri quattro stranieri, tutti pachistani, sono stati individuati, infine, dai militari dell'Arma della Compagnia di Latisana a Pozzuolo del Friuli. Sono in corso le operazioni di identificazione; seguiranno il triage e l'avvio al periodo di quarantena fiduciaria.