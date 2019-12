Ancora senza esito le ricerche a Morsano

Oggi sono continuate le ricerche del 59enne disperso da domenica scorsa nella zona di Morsano al Tagliamento. Si è deciso di continuare le operazioni dopo aver atteso che il livello del Tagliamento calasse a livelli accettabili per essere controllato con mezzi nautici adeguati.

Considerando la stabilità metereologica dei giorni scorsi e la giornata serena, i pompieri hanno deciso d'impiegare un elevato numero di personale e concentrare le operazioni di ricerca esclusivamente sul letto del fiume. Sono state richiamate in servizio 15 unità che hanno integrato le sei già in servizio. In aggiunta hanno partecipato alle ricerche il nucleo sommozzatori di Trieste, il nucleo droni proveniente dal Piemonte (Torino e Biella), il nucleo nautico di Treviso e un pilota di elicottero di Venezia, che curava le relazioni con le vicine caserme militari in quanto la ricerca con i droni andava ad occupare spazio aereo non civile e pertanto era necessario interfacciarsi costantemente con i militari, per un totale di 33 vigili del fuoco.

L'intervento si è svolto con squadre di terra che percorrevano le sponde, precedentemente coperte d'acqua, muniti di idrocostumi che permettono di lavorare in sicurezza nei pressi dei corsi d'acqua, e navigando il Tagliamento con l'aiuto di due gommoni a motore, due gommoni da rafting e una moto d'acqua.

Le squadre facevano riferimento all'Unità di comando locale (Ucl) che in questi casi svolge funzioni di coordinamento in qualità di sala operativa.

In aggiunta, il comando di Venezia ha ulteriormente contribuito allo svolgimento dell'intervento mettendo a disposizione un mezzo nautico che ha perlustrato il tagliamento in senso contrario alla corrente, ovvero dalla foce.

Nonostante il grande impiego di forze e il profondissimo impegno dei pompieri, le ricerche non hanno avuto esito.