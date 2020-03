Ancora troppi assembramenti, a Gorizia serve l'Esercito

Ancora troppi assembramenti a Gorizia, soprattutto in alcune zone. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha preso carta e penna e ha scritto al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. “Basterebbero un paio di pattuglie, giusto per vigilare i punti più critici del territorio perché le nostre forze dell’ordine, pur in carenza di uomini, stanno già facendo tantissimo in questa difficile situazione e c’è quindi la necessità di un ulteriore supporto”.

Il primo cittadino riferisce di aver riscontrato che “all'interno del territorio comunale ci sono dei luoghi che, per tradizione, vengono individuati quali spazi comuni e che, in quanto tali, nonostante la generalizzata opera d'informazione effettuata finora con diversi canali comunicativi, si prestano, purtroppo, a divenire luoghi atti a ospitare aggregazioni di persone".

“In questi giorni - prosegue ancora Ziberna - sto seguendo personalmente la storia di alcuni goriziani che, per vari motivi, si trovano all’estero e hanno difficoltà a fare rientro. Per alcuni, in particolare, ho interessato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e la Farnesina e mi auguro davvero che queste situazioni possano risolversi al più presto”.

Due i casi più complessi: il primo riguarda tre ragazze nelle Filippine che si sono trovate nel bel mezzo della crisi, con il Governo del Paese che, un paio di giorni fa, ha decretato l’uscita di tutti gli stranieri nell’arco di 72 ore. Ovviamente è scoppiato il caos, con voli per il rientro che non c’erano e difficoltà a capire come risolvere il problema. “Le tre ragazze si trovano ancora nelle Filippine – spiega Ziberna - ma sembra che la situazione possa risolversi con un volo che dovrebbero poter prendere domenica. Comunque stanno bene e sarò in contatto continuo con loro fino alla conclusione di questa avventura”.

Il sindaco sta monitorando anche la storia di una studentessa in Croazia il cui rientro sta incontrando degli ostacoli mentre proprio oggi è arrivata anche la richiesta di aiuto da parte di un altro studente, che si trova in Spagna e vorrebbe rientrare a Gorizia al più presto.