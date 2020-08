Ancora un'anziana vittima della truffa del finto avvocato

Ancora una truffa del finto avvocato. Questa volta, a finire nel mirino dei malviventi, è stata una donna di 77 anni che risiede nel comune di Majano.

La pensionata, qualche giorno fa, ha ricevuto una telefonata, intorno a mezzogiorno. Un uomo, che si è presentato come avvocato, la informava di un grave incidente stradale che aveva coinvolto il figlio. Non era un legale, naturalmente, ma un malvivente.

La modalità è sempre la stessa: l'uomo le ha detto che servivano subito 5000 euro per liberare il figlio, ed evitare che finisse in carcere. L'uomo, sempre al telefono, ha fatto parlare la donna con un finto carabiniere: anche quest'ultimo ha confermato il finto incidente e la necessità di pagare subito una cauzione (si ricorda che la cauzione in Italia non è prevista dalle leggi).

Popo doco, sull'uscio dell'abitazione della donna si sono presentati due uomini: molto spaventata, la pensionata ha consegnato loro 1.200 euro in contanti e monili in oro per un valore di 2000 euro. "È tutto quello che ho", ha detto la vittima. "Spero che possa bastare".

Solo in un secondo momento, dopo aver parlato con il figlio, si è accorta di essere stata raggirata e derubata; allora, con il supporto dei parenti, ha denunciato quanto accaduto ai Carabinieri della Stazione di Majano che indagano sull'accaduto, cercando di identificare i due responsabili. La pensionata non è riuscita a descrivere bene i volti dei due malviventi, tanto era spaventata in quel momento.