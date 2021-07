Ancora un incendio a Fagagna, fiamme alla Freud

Dopo il terribile rogo di ieri, che ha devastato la Ferramenta Goi, a Fagagna è scoppiano un nuovo incendio. L’allarme è scattato poco prima delle 11 di questa mattina nello stabilimento della Freud, in via Marcuzzi, nella zona industriale.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate in una porzione dell'opificio e hanno interessato, in particolare, alcuni macchinari. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il personale è stato fatto uscire immediatamente. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e del Distaccamento di Cividale del Friuli; presenti anche i Carabinieri di Fagagna.

L'incendio è sotto controllo.