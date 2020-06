Ancora un incidente a Venzone, due feriti

A distanza di poche ore dall'incidente di ieri, lungo la statale 13 Pontebbana, all'altezza di Portis (una macchina si è cappottata e sono rimasti feriti due giovani), un altro schianto si è verificato poco dopo le 14.30 di oggi, sempre a Venzone, ma in località Carnia.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Tolmezzo, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, si è verificato un incidente nel quale sono rimaste ferite due persone, una trasportata in volo all'ospedale di Tolmezzo e l'altra con l'ambulanza sempre al nosocomio carnico. Per fortuna, per entrambe le persone, solo lievi contusioni.