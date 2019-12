Ancora un incidente lungo Strada Nuova per Opicina

Intorno alle 8, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Opicina, sono intervenuti in Strada Nuova per Opicina, all'altezza della Cascina delle Rose, per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un'auto.

I due conducenti sono rimasti feriti e sono stati presi in cura dal personale sanitario. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area dello scontro. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi e la viabilità. Si tratta del terzo incidente nell'arco delle ultime 24 ore lungo l'arteria.

Sempre questa mattina ma intorno alle 6, in via del Lazzaretto, a Muggia, la conducente di una vettura ha perso il controllo della macchina che si è cappottata. È stata soccorsa dal personale medico di un'ambulanza e dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina. Rilievi della Polizia Locale. La donna non sarebbe in pericolo di vita.