Ancora un incidente, nuova chiusura in A4

Un altro incidente – fortunatamente senza conseguenze per le persone – ha causato la chiusura alle 15.30 del tratto autostradale della A4 tra San Stino di Livenza e Nodo di Portogruaro in direzione Trieste.

Il personale di Autovie era impegnato nell’allestimento del cantiere per la riasfaltatura del punto in cui questa notte un autoarticolato si era rovesciato. Nonostante le segnalazioni dei rallentamenti e del restringimento di carreggiata, un mezzo, in fase di rientro da un sorpasso, ha travolto la segnaletica di cantiere.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il personale di Autovie Venete e i mezzi dei soccorsi meccanici. E’ stato chiuso anche l’ingresso al casello di San Stino in direzione Trieste e tuttora alle 15,45 si segnalano code a tratti tra Cessalto e San Stino.