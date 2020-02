Ancora un incidente sulla 'curva della morte'

Intorno alle 20, sulla cosiddetta "curva della morte", in località Basovizza, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Aurisina, un uomo di 81 anni, di Trieste, ha perso il controllo della sua Fiat 600, andando a collidere contro il guardrail. A seguito dell'impatto è scoppiato uno pneumatico e si è verificata una perdita d'olio che ha reso difficoltose le operazioni di messa in sicurezza della strada.

Il pensionato è rimasto illeso, anche se sotto shock; è stato soccorso sul posto dal personale sanitario. Per garantire le operazioni di pulizia e la viabilità (vista la delicata e particolare posizione in cui si è verificato l'incidente), anche una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Aurisina.