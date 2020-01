Ancora un incidente tra le vie Lumignacco e Selvuzzis

Incidente a Udine, tra via Lumignacco e via Selvuzzis, poco dopo le 10 di questa mattina e un ferito - B.L., di 65 anni residente a Campoformido, per fortuna non in modo grave.

La donna di 60 anni, residente a Bagnaria, alla guida di un furgone Peugeot Partner, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la via Lumignacco in direzione della periferia sud della città, all'intersezione con le vie Gonars e Lumignacco è entrata in collisione con la Ford Focus condotta dal 65enne, diretto a sua volta in via Selvuzzis.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale di Udine, intervenuta ad effettuare i rilievi di rito.