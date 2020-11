Ancora un rintraccio di migranti in Friuli

Ieri, lungo la strada provinciale 49, alle porte di Udine, i Carabinieri delle Stazioni di Feletto Umberto e di Tricesimo hanno rintracciato sei cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale, sprovvisti di documenti. Il rintraccio, l'ennesimo in queste ultime 48 ore in provincia di Udine, è avvenuto nel territorio del comune di Pagnacco.

I migranti, in buone condizioni di salute, sono stati accompagnati nella nuova ala della ex Caserma Cavarzerani di via Cividale, a Udine, avviati al triage e quindi alla quarantena fiduciaria perché provenienti da Paesi a rischio.