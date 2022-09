Ancora una chiazza oleosa a Cervignano

La squadra comunale dei Protezione Civile di Cervignano del Friuli è intervenuta alle 17.30 in via dei Platani al numero 20 dopo aver ricevuto una segnalazione per uno sversamento di sostanza oleosa nella roggia della Carlessa, nella frazione di Muscoli, a Cervignano del Friuli.

Si tratta di una chiazza che si estende per circa 50 metri. La squadra comunale di Protezione Civile opera in sinergia con Arpa Fvg e Polizia Locale.

Allertati anche i Vigili del Fuoco. Nello stesso punto, solo poche settimane fa, si era verificata lo stesso problema.