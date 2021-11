Ancora una mattinata di passione sulla linea ferroviaria

Ancora una mattinata di passione lungo la linea ferroviaria.

Dalle 8, infatti, si sono registrati ritardi: il traffico è stato sospeso per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari tra Sacile e Pordenone. E’ stato richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviario.

Il traffico è tornato regolare dopo le 9.20. I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

• RV 3874/3875 Trieste Centrale (6:58) - Venezia Santa Lucia (9:59)

• RV 3872/3873 Venezia Santa Lucia (7:01) - Trieste Centrale (10:02)

• RV 3624 Sacile (8:53) - Udine (9:38)

• R 16726/17399 Trieste Centrale (5:48) - Venezia Santa Lucia (9:47)

• R 17330/17331 Trieste Centrale (6:26) - Sacile (8:43)

• R 16764/16763 Venezia Santa Lucia (7:13) - Trieste Centrale (11:02)



• R 16770 Venezia Santa Lucia (8:13) - Udine (10:28)

Treno parzialmente cancellato:

• R 17330/17331 Trieste Centrale (6:26) - Sacile (8:43): limitato a Casarsa (8:15)

Treno cancellato:

• RV 3624 Sacile (8:53) - Udine (9:38)

Trenitalia informa poi che, dalle 8 circa, è in corso un’anormalità di circolazione tra Risano e Udine in seguito a un guasto agli impianti di Rfi. Il regionale 16606 è stato fermato a Risano (corsa poi sotituita tramite bus). Il regionale 16607 da Udine per Trieste è stato deviato via Gorizia; viaggiatori da Udine per Palmanova, Cervignano e Trieste Airport su R16609.

Il R3528 è stato soppresso nella tratta Palmanova-Udine, viaggiatori da Palmanova su bus sotitutivo.