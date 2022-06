Andava a caccia in modalità 'cecchino', scatta la denuncia

Andava a caccia come un cecchino. Dopo settimane d'indagini, tra i vigneti di Corno di Rosazzo è stato colto in flagranza un cacciatore munito di una carabina dotata di silenziatore e di visore notturno a intensificazione di luce, mezzi vietati per la pratica venatoria.

Il Corpo forestale regionale, attraverso il Noava, il Nucleo operativo per l’attività di vigilanza ambientale, ha proceduto al sequestro degli strumenti illegali. Il cacciatore è stati denunciato per la violazione alle norme sull’attività venatoria.

Assieme a lui c'era un amico, sprovvisto dell’obbligatoria assicurazione per cacciare. Nei suoi confronti è scattata una multa per la violazione amministrava.

Il Corpo forestale regionale invita chiunque venga a conoscenza di attività illecite o trovi reti per uccellagione, tagliole o altri mezzi utilizzati per la cattura di fauna selvatica, ad allontanarsi immediatamente dal luogo e contattare con tempestività la Stazione forestale competente per territorio o il Noava (tel. 0432 660092 e-mail: noava.cfr@regione.fvg.it) fornendo tutti gli elementi utili per successivi accertamenti.

Tutte le segnalazioni che perverranno agli uffici della forestale regionale, con priorità per quelle più puntuali e documentate, saranno verificate e riscontrate per poter fronteggiare immediatamente gli eventuali comportamenti illeciti.