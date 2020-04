Anelli incastrati, intervengono i pompieri

Intervento particolare e delicato quello richiesto questa mattina al personale della prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone, chiamato in un'abitazione in via Asiago a Pordenone.

A causa di un gonfiore dell'articolazione, una signora non riusciva più a sfilare alcuni anelli indossati da anni, che le procuravano un gran dolore. Così, con tutte le accortezze del caso, sfruttando anche gli attrezzi in dotazione, il personale dei pompieri è riuscito a rimuoveva i tre gioielli, procurando un grande sollievo alla signora.