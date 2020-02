Aneurisma fatale, morto un bimbo di tre anni

La comunità di Caneva è in lutto per la morte di Mattia Bin. Il bambino di tre anni e mezzo è deceduto all’ospedale di Udine dove era ricoverato da alcuni giorni durante i quali aveva combattuto contro un aneurisma celebrare.

Il piccolo era stato colpito da un forte mal di testa, che aveva allarmato i genitori, subito corsi al pronto soccorso di Pordenone, dove una Tac aveva riscontrato il problema. In seguito il trasferimento a Udine, dove il piccolo è stato sottoposto a un’operazione, ma non c’è stato nulla da fare per lui.

Mattia viveva nella frazione di Stevenà con la mamma e il fratellino e frequentava la scuola materna, dove tutti sono convolti. Tutta Caneva, che negli ultimi giorni aveva pregato per il piccolo, con il testa il sindaco Andra Attilio Gava, si stringe attorno alla famiglia Bin.