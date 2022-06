Anni di maltrattamenti alla ex, scatta l’arresto

Nei giorni scorsi, a conclusione delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Trieste via dell’Istria, coordinati dal sostituto procuratore Lucia Baldovin e su provvedimento del Gip di Trieste, hanno arrestato un 33enne triestino responsabile di maltrattamenti nei confronti della ex.

Dal mese di aprile, l’uomo ha compiuto una lunga lista di reati, tra i quali lesioni personali, furto con strappo e rapina. Le angherie erano iniziate prima del 2017 e si erano interrotte nel corso di un lungo periodo di carcerazione che il 33enne aveva scontato. Una volta tornato in libertà, questa primavera, erano ricominciate anche le violenze.

Le indagini hanno permesso di documentare quanto la donna aveva subito negli ultimi mesi, ma anche la gravissima situazione pregressa. Motivo per il quale il Gip ha disposto il provvedimento di carcerazione. La ricostruzione dei maltrattamenti si è rivelata particolarmente ostica: l’uomo aveva portato la compagna a uno stato di quasi completa subordinazione per le continue sopraffazioni anche di natura psicologica alle quali l’aveva sottoposta.

L’Arma sottolinea come spesso, per le donne, risulti difficile denunciare reati di genere, che incidono e condizionano così profondamente la sfera personale e affettiva. Ma in ogni momento è possibile spezzare questo velo di omertà e trovare aiuto concreto nelle istituzioni e nelle organizzazioni che si occupano della assistenza alle vittime.