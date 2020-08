Anpi e Cgil, presidio contro il blitz di CasaPound in Aula

Presidio in piazza Unità a Trieste, davanti alla Prefettura, per manifestare contro il blitz di CasaPound in Consiglio regionale, un atto che Anpi e Cgil di Trieste, che hanno organizzato l’evento, definiscono "gravissimo e anticostituzionale". Circa 200 persone hanno voluto denunciare lo “sfregio avvenuto ai danni della dialettica politica e dei luoghi della discussione democratica", consegnando una lettera al Prefetto per chiedere la ‘messa al bando’ dei gruppi neofascisti.

Non sono mancate, poi, richieste di provvedimenti nei confronti del consigliere regionale Antonio Calligaris, che proprio durante l’irruzione di CasaPound ha proferito una frase choc (‘io ai migranti gli sparerei’), per la quale si è poi scusato. Il dietrofront, però, per i manifestanti non è sufficiente a cancellare la gravità delle parole.

“Pur non potendo partecipare per motivi familiari, esprimo tutta la mia gratitudine all'Anpi per aver prontamente organizzato una manifestazione popolare di condanna e sdegno per l'episodio squadrista in Consiglio regionale avvenuto durante la discussione sul Piano dell'Immigrazione”, commenta il consigliere regionale Furio Honsell. “Alla ferma censura per tale manifestazione di razzismo esprimo anche la perplessità per la scarsa prontezza con la quale la Giunta ha stigmatizzato quanto accaduto. Quell'episodio d’ispirazione chiaramente legionaria e fascista dimostra il clima di paura che la destra sta alimentando. Dobbiamo essere pronti e fermi nell'opposizione”.