Anpi in lutto, è morto Elio Nadalutti

Anpi in lutto per la morte di Elio Nadalutti.

"Noi ricordiamo con affetto e rimpianto, non solo il presidente dell'Anpi di Cividale ed il vice presidente provinciale - si legge in una nota dell'Anpi Udine -, ricordiamo soprattutto l'amico, il compagno, l'uomo Nadalutti. Onestà intellettuale, coerenza politica, dignità umana: questi i tratti che hanno contraddistinto la sua vita pubblica e privata.

E l'uomo Nadalutti era portatore di una carica passionale mai banale, anzi sempre finalizzata ad un obiettivo ben preciso, fosse esso una cerimonia commemorativa o un progetto storico/culturale da condividere con degli studenti. Abbiamo sempre apprezzato la sua tenacia e la sua instancabile attività nel ricercare e attuare la collaborazione e la condivisione d'intenti con le corrispondenti associazioni partigiane di Slovenia e Croazia: ne sono palese testimonianza il gemellaggio Cividale/Tolmino, gli incontri di Nova Gorica e Most na Soci, il prossimo gemellaggio fra Dobrovo e Cormons".



"Ti ricorderemo per il tuo impeccabile colbacco - conclude la nota Anpi -, che sfoggiavi nelle grandi occasioni e per quella camicia rossa di garibaldina memoria. Addio carissimo compagno".

"Con profondo dolore esprimo la vicinanza ai familiari per la scomparsa di Elio Nadalutti, presidente dell'ANPI di Cividale - affida il suo ricordo a una nota Furio Honsell il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg -. Fu esemplare per l'impegno civile a difesa dei valori di libertà e democrazia. Elio era attivissimo e proprio in questo periodo dell'anno organizzava l'importante manifestazione di commemorazione a Cividale delle vittime della Caserma Francescatto e delle Fosse di Cividale. Erano sempre manifestazioni che scuotevano le coscienze e testimoniavano l'attualità del messaggio della Resistenza."