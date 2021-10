Anticipata l'accensione del riscaldamento

L'autunno è arrivato e con lui anche un netto calo delle temperature. Ufficialmente, per accendere gli impianti di riscaldamento si dovrebbe attendere venerdì 15 ottobre, ma diversi Comuni si sono attivati, anticipando lo start. Il Comune di Lignano Sabbiadoro, viste le temperature più basse, ha autorizzato l'anticipo dell'accensione degli impianti di riscaldamento a partire da lunedì 11 ottobre.

A Pordenone, invece, il Comune ha dato il via libera a partire da martedì 12 ottobre compreso, per un massimo di sette ore giornaliere da distribuire in due sezioni tra le 5 e le 23.

Il provvedimento è stato assunto in deroga alle disposizioni che inseriscono il comune di Pordenone nella zona climatica “E” dove è consentita l’accensione dal 15 ottobre al 15 aprile.