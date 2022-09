Anticipo d'autunno. E sul Fvg è attesa la prima neve

Il generale inverno busserà alle porte della nostra regione già questo weekend. Dopo una estate torrida, con il record negativo di piogge, l’autunno - che ufficialmente inizierà il 23 settembre - arriverà in anticipo, già con le temperature di questo fine settimana.

Andando in ordine di tempo, venerdì 16 settembre - quando è prevista una nuova allerta meteo, di livello giallo, su pianura e costa - le piogge saranno abbondanti e interesseranno tutto il Friuli Venezia Giulia, come conferma Osmer. Le temperature arriveranno a una massima di 24 gradi e una minima di 16 in pianura, qualcosa in più sulla costa.

Sabato 17 sarà, però, la vera giornata di rottura, con la colonnina che scenderà fino a 10 gradi di minima e 18 di massima, cielo coperto con vento da nord-est sostenuto; al mattino piogge moderate e neve oltre i 2.000 metri circa. Miglioramento dal pomeriggio-sera, con temperature che scenderanno ulteriormente rispetto al mattino.

Domenica 18, però, andrà un pochino meglio perché non ci sarà più vento, con le temperature minime basse per la stagione in pianura e sulla zona montana e che tali rimarranno per vari giorni a seguire. Per dare un riferimento, sempre Osmer Arpa parla di 7 gradi in pianura e 13 sulla costa. Per qualcuno, quindi, torna il tempo di passare dal lenzuolo alla coperta o addirittura al piumone, ma quello leggero.