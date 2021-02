Anticipo di primavera sul Friuli

Temperature in salita su tutta la regione, con punte di 20 gradi registrate stamattina alle 11 in diverse località del Fvg. A Sgonico e in Borgo Grotta Gigante si sono superati i 21 gradi. Un forte anticiclone interesserà la regione anche nel week end con aria molto mite e secca in quota, mentre sull'Adriatico ristagna aria più fresca e umida.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo di Osmer Arpa Fvg.

Oggi su tutta la regione il cielo sarà sereno con temperature diurne miti, specie in pianura e sui monti. Dalla sera, però, non si esclude qualche nebbia sulla costa. Anche venerdì 26 febbraio sarà possibile qualche foschia o nebbia notturna su bassa pianura e costa.



Sabato 27 e domenica 28 febbraio il cielo sarà in genere poco nuvoloso, di notte e al mattino possibili nebbie sulla bassa pianura e sulla costa; in giornata Borino sulla costa.



Pericolo valanghe

Proprio il rialzo delle temperature di questi giorni, elevate per il periodo, può provocare distacchi e valanghe in montagna con probabili valanghe spontanee superficiali sia a debole coesione che a lastroni di neve umida o bagnata che da slittamento sui pendii prativi ripidi, di medie e grandi dimensioni, in tutte le esposizioni ma in particolare sui versanti soleggiati.Alle massime quote, nelle zone di accumulo, nelle esposizioni da Nord Ovest a Nord Est il distacco provocato di lastroni di medie dimensioni potrà ancora avvenire soprattutto con forte sovraccarico mentre ovunque dalla tarda mattinata sui pendii ripidi si potranno innescare valanghe al passaggio con gli sci.Alcune valanghe di neve bagnata potranno interessare le zone antropizzate. Evitare assolutamente le zone prative con presenza di crepe (bocche di balena) nel manto nevoso. Per le escursioni pianificare attentamente gli orari.