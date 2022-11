Se li è trovati di fronte. Erano incappucciati e le hanno chiesto, con tono minaccioso, dove fosse la cassaforte.

Lei, una donna di 75 anni di Castions di Strada, ha confessato di non avere nulla in casa. Se non 150 euro in contanti e un tablet, dei quali i malviventi si sono impossessati prima di fuggire. Sull’episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Latisana.