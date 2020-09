Anziana cade in casa e non riesce a rialzarsi: arrivano i vigili del fuoco

Complesso intervento di soccorso questa mattina, martedì 8 settembre, a Cervignano del Friuli, da parte dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento. A chiedere aiuto è stata una famiglia, per una donna anziana di circa 80 anni caduta nel pianerottolo dell'appartamento - un alloggio al primo piano - e che non riusciva a muoversi e rialzarsi a causa del dolore.



Gli spazi angusti della casa non hanno permesso ai sanitari di trasportare la donna all'esterno con una barella. I Vigili del Fuoco hanno così impiegato le tecniche Speleo Alpino Fluviale per soccorrere l'ottantenne che è stata prima assicurata a una barella spinale, poi a una barella toboga e quindi calata da una finestra, in piena sicurezza, con un sistema di corde.



L'anziana è stata affidata al personale medico che in ambulanza l'ha trasportata in ospedale.