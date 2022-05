Anziana cade in casa, scattano i soccorsi

Su richiesta del servizio di soccorso sanitario, i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti poco dopo le 13 in un appartamento al terzo piano di un edificio di Remanzacco per una signora che si era infortunata dopo una caduta in casa.

A causa delle lesioni riportate e della conformazione del vano scale, i pompieri hanno concordato con il medico intervenuto sul posto di trasportare la ferita dall’appartamento fino alla strada caricandola con un’apposita barella sul cestello dell’autoscala.