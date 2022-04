Anziana cagnolina caduta e soccorsa in un canale a Latisana

Disavventura a lieto fine per Fiona, un'anziana cagnolina di Latisana, che è rimasta bloccata all'interno di un canale ed è stata soccorsa e recuperata dai Vigili del Fuoco.



Alle 12.40 circa di oggi, 5 aprile, la squadra del distaccamento di Latisana si è recata in via Pra di Coi per soccorrere la cagnolina che ieri sera non aveva fatto rientro a casa. Si era allontanata da casa, ma le ricerche degli anziani proprietari si erano rivelate infruttuose.



Stamattina, invece, Fiona è stata ritrovata, infreddolita e bagnata, all'interno di un canale dove era caduta e dal quale non riusciva a risalire. I padroni, non riuscendo ad aiutare la cagnolina, hanno chiamato i Vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno posizionato una scala sulla sponda dell'argine e sono scesi nel canale.



Fiona è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Per l'anziana cagnolina, tanta paura e freddo, ma fortunatamente non ha riportato ferite.