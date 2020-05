Anziana ciclista investita a Caneva

Incidente stradale questa mattina a Caneva, in via Trieste, dove il conducente di un'auto, un uomo di 73 anni, del posto, ha urtato una donna, anche lei di 73 anni, residente in paese, mentre quest'ultima stava pedalando in sella alla sua bicicletta. Le cause sono in corso di accertamento.

Nell'impatto, la pensionata è stata sbalzata sull'asfalto riportando un trauma cranico.

Dopo l'allarme alla Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido.

La 73enne è stata stabilizzata e trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sacile.