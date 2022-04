Anziana ciclista investita a Udine

Una ciclista di 68 anni è stata investita a Udine nel pomeriggio. Una Renault Clio, guidata da un 42enne, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Udine, ha urtato la cilista , mentre svoltava a destra, da viale Palmanova, in via Fabio di Maniago. La donna procedeva nella stessa direzione del veicolo.



La 68enne è stata soccorsa e trasportata in Pronto Soccorso, all'ospedale di Udine, in ambulanza.