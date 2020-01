Anziana ciclista urtata da un'auto

Incidente a Sedegliano, in località Grions, in via Alessandro Manzoni, nel tardo pomeriggio di ieri. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Codroipo, intervenuti per i rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha urtato una donna di 80 anni, del posto, che si trovava in sella alla sua bici.

Nell'impatto l'anziana è rovinata sull'asfalto. Cadendo dalla bicicletta ha riportato la frattura di un braccio ed è stata trasportata all'ospedale di Udine con l'ambulanza; non è grave. Ha riportato anche diverse tumefazioni ed escoriazioni. Il conducente della vettura, illeso, si è subito fermato a prestare soccorso.