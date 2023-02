Anziana contromano lungo l'autostrada

Percorre l'autostrada contromano per dieci chilometri: tragedia sfiorata in A28.

Protagonista un'85enne di Teglio Veneto, che ha imboccato a Portogruaro l'autostrada nel verso sbagliato. Con il figlio a bordo, ha percorso dieci chilometri prima di essere fermata ad Azzano Decimo da una pattuglia della Polstrada di Spilimbergo.

Fortunatamente non si è verificato alcun incidente. Una volta bloccata dalla pattuglia in servizio, l'anziana ha confessato agli agenti di non essersi accorta dell'errore. Oltre alla sanzione amministrativa, è sopraggiunto per lei il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.