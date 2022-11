Anziana derubata dei gioielli, è stata la collaboratrice domestica

I Carabinieri della Stazione di San Vito al Tagliamento hanno denunciato madre e figlia, di 60 e 25 anni, rispettivamente per furto e ricettazione. Vittima del colpo un'anziana della zona, che aveva saltuariamente impiegato la 60enne come collaboratrice domestica.

Le indagini erano partite dopo che la pensionata aveva denunciato la sparizione di vari monili in oro, custoditi in un mobile in casa. Quando i Carabinieri si erano recati nell’abitazione dell'80enne per il sopralluogo avevano verificato che non c'erano segni di effrazione. Insospettiti da questo particolare, avevano stretto il cerchio sulle persone che frequentavano l'appartamento dell'anziana.

Nel frattempo, i militari hanno passato al setaccio anche tutti i 'Compro Oro' della zona, per verificare se la refurtiva fosse stata venduta. Questa pista ha dato i frutti sperati: gli uomini dell'Arma, infatti, hanno trovato e sequestrato i gioielli rubati, identificando la persona che li aveva consegnati, la figlia 25enne della colf.

Madre e figlia sono così state denunciate, la prima come autrice materiale del furto e la seconda per ricettazione, mentre la refurtiva recuperata è stata riconsegnata all’anziana proprietaria, felice di rientrare in possesso dei ricordi di una vita.