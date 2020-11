Anziana immobilizzata e rapinata in casa a Udine

Un'anziana donna residente nella zona dell'ospedale, a Udine, è stata rapinata ieri pomeriggio, intorno alle 18, da tre uomini che sono entrati nel suo appartamento intimandole di consegnare oro e soldi. L'hanno immobilizzata, per fortuna senza percuoterla o ferirla, e hanno rovistato nelle stanze fino a quando sono riusciti a trovare i monili in oro che la pensionata custodiva nell’abitazione, quindi si sono dileguati. Subito dopo sono arrivati la nipote e il marito della donna che hanno chiesto aiuto chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura di Udine che adesso, insieme ai colleghi della Mobile, sta indagando per identificare i tre rapinatori. Per la donna non è stato necessario il ricovero in ospedale nonostante i momenti di grande paura.