Anziana immobilizzata e rapinata in casa

Rapina in un'abitazione di Pontebba, intorno a mezzanotte. A finire nel mirino di una banda di malviventi una donna di 84 anni che vive da sola. I ladri hanno forzato un infisso e, penetrati in casa, l'hanno immobilizzata. Quindi hanno rovistato nelle stanze, in cerca di monili in oro, beni preziosi e soldi in contanti. Dopo aver trovato e prelevato alcune bancone da 100 euro, si sono dileguati.

La donna, sotto shock, ha subito chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i Carabinieri della Compagnia di Tarvisio. Per la pensionata, fortunatamente, non è stato necessario il ricovero in ospedale. È stata controllata sul posto dal personale medico.

Subito informato della rapina il primo cittadino Ivan Buzzi. "Un fatto grave, sebbene isolato" dice il sindaco a Telefriuli. "Esprimo tutta la nostra vicinanza alla concittadina e invito la comunità a segnalare qualsiasi persona o vettura sospetta ai Carabinieri, chiamando il 112. E' importante la sorveglianza di prossimità".

I militari dell'Arma indagano per identificare la banda che sarebbe composta da tre-quattro malviventi.