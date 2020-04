Anziana in condizioni critiche in casa, delicato intervento

I Vigili del Fuoco della Sede Centrale del Comando Provinciale di Trieste, sono intervenuti stamattina, intorno alle 5.30, in supporto del personale sanitario, per il trasporto di un'anziana dal quinto piano di uno stabile di viale D'Annunzio. Considerate le condizioni critiche di salute della persona e dovendo entrare in stretto contatto con lei, si è deciso, assieme al personale sanitario, di adottare in questo caso le procedure previste per contrastare la contaminazione da Covid19.

I soccorritori hanno quindi indossato i Dispositivi di Protezione Individuale e hanno trasportato la donna in ambulanza in ospedale. L'intervento si è concluso solo dopo aver effettuato l'indispensabile e delicata fase di decontaminazione con ipoclorito di sodio, seguita da un'attenta e accurata svetizione.