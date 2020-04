Anziana investita in piazzale D'Annunzio

Una donna versa in gravi condizioni all’ospedale di Udine dopo essere stata investita questa mattina da un furgoncino in piazzale d’Annunzio nel capoluogo friulano.



L’urto è stato particolarmente violento all’altezza del civico 30 poco dopo il sottopasso che porta in viale Palmanova. Alcune persone fra i quali un dipendente delle poste e un volontario della Croce Rossa hanno prestato i primi soccorsi all’anziana che dopo l’impatto è rimasta immobile a terra. Sul posto sono giunti un’automedica e un’ambulanza. Per la gestione della viabilità è giunto un equipaggio della squadra volante mentre i rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale udinese.