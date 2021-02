Anziana investita in via Nimis

Una donna di 86 anni è stata investita, poco dopo mezzogiorno, a Udine, all'incrocio tra via Nimis e Volontari della Libertà, in prossimità di un attraversamento pedonale. Alla guida dell'auto investitrice - una Fiat 500 - un anziano, nato nel 1937, e residente nel capoluogo friulano.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, con l'automedica e l'ambulanza, che hanno condotto la donna, residente in città, in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto, per i rilievi di legge, anche il personale della Polizia Locale di Udine.