Anziana investita in viale Venezia davanti al Policlinico

Una donna di 77 anni, residente a Nimis, è stata investita poco prima delle 16 in viale Venezia a Udine, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per raggiungere il Policlinico.



La donna è stata urtata da una Bmw proveniente da Pasian di Prato e guidata da un 55enne. Ferita, la 77enne è stata trasportata con l'ambulanza per le fratture riportate nell'urto. Dinamica al vaglio della pattuglia di Polizia Locale intervenuta sul posto.