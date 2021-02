Anziana legata e imbavagliata dai rapinatori

Attimi di terrore per un'anziana che vive da sola a Torre di Pordenone. Questa sera, infatti, è stata trovata legata, imbavagliata, immobilizzata nella sua abitazione; la terribile scoperta è stata fatta da una parente che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, ha deciso di raggiungerla a casa, per capire se stava bene.

È a quel punto che, proprio mentre entrava, ha visto due persone che uscivano frettolosamente. Una volta al'interno, ha trovato l'anziana imbavagliata e legata. Evidentemente era stata presa di mira da due rapinatori che volevano ripulire la sua casa da ori e denari in contanti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Pordenone. Allertato immediatamente il soccorso sanitario. È successo intorno alle 19.30. La pensionata è sotto choc anche se non parrebbe in gravi condizioni. I rapinatori sono fuggiti e gli agenti sono sulle loro tracce.