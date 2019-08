Anziana non risponde da un giorno, intervengono i pompieri

Non rispondeva al suono del campanello e la vicina di casa, preoccupata per il silenzio e di non vedere l'amica classe 1923 ha chiamato i Vigili del Fuoco. E' accaduto ieri sera a Maniago dove i pompieri del distaccamento locale sono intervenuti per appurare le condizioni di salute dell'anziana.

I Vigili del Fuoco, dato che tutti gli ingressi dell'abitazione erano chiusi a chiave, per entrare nell'abitazione assieme ai sanitari hanni dovuto rompere un vetro. L'anziana signora è stata trovata a letto, poiché da alcuni giorni accusava un dolore fisico che le impediva di muoversi. Le paure della vicina, quindi, si sono rivelate fondamentali per presatre soccorso all'anziana amica. Sul posto è arrivato anche il personale medico di Maniago.