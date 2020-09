Anziana orina vicino ai tavoli del bar

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale una donna triestina di 77 anni che stava urinando nei pressi dei tavolini esterni di un bar in via Fabio Severo. La titolare dell'esercizio commerciale ha chiamato il 112 ed è arrivata, tramite appunto il 112, una Volante della Questura.

Sul posto gli agenti hanno trovato la persona, non collaborativa, ostile: ha insultato e oltraggiando il personale operante ed è stata denunciata, segnalata alla Procura della Repubblica.