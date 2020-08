Anziana rapinata in casa a Gemona

Momenti di grande paura per una pensionata che questa notte, è stata rapinata nella sua abitazione di Gemona del Friuli, poco dopo l'una. A colpire un uomo che, dopo essere penetrato in casa forzando una finestra, le ha strappato la collanina dal collo, un monile in oro.

La vittima, una donna di 72 anni, è stata derubata anche di una somma in contanti di 160 euro che custodiva in casa. Pare che il rapinatore abbia agito da solo. Si è dileguato poco dopo, facendo perdere le sue tracce. La donna è rimasta leggermente contusa, finita a terra dopo la rapina. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.