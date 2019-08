Anziana rapinata in casa a Pagnacco

Rapina in casa, a Pagnacco, ai danni di un'anziana, nel primo pomeriggio di mercoledì 14 agosto. La donna stava riposando a letto, quando il sonno è stato interrotto da alcuni rumori provenienti dall'interno dell'abitazione.

Due uomini si sono introdotti in casa a volto coperto e, raggiunta la camera da letto, hanno minacciato l'anziana intimandole di consegnare denaro e gioielli.

L'anziana non aveva in casa nè denaro nè gioielli, così i due malviventi le hanno strappato con violenza la catenina in oro che portava al collo e si sono dati alla fuga.

L'anziana ha quindi chiamato il 112 per chiedere aiuto e denunciare l'accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Udine e di Feletto Umberto.

Si tratta del terzo episodio, dalle modalità simili, nel giro di pochi giorni. Martedì 13 una donna di 73 anni che stava rientrando a casa, a Udine, intorno alle 23, è stata avvicinata sul retro dell'abitazione, mentre stava aprendo la porta, da due uomini con il volto travisato da un passamontagna che le hanno strappato la borsetta.