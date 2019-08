Anziana rapinata sotto casa da due uomini incappucciati

Ancora una rapina a Udine. Una donna di 73 anni che stava rientrando a casa, in città, intorno alle 23, è stata avvicinata sul retro dell'abitazione, mentre stava aprendo la porta, da due uomini con il volto travisato da un passamontagna.

I due rapinatori e le hanno strappato la borsetta che conteneva poche decine di euro e poi sono scappati. La pensionata, sotto shock, per fortuna non ha riportato ferite.



Sul posto sono intervenuti subito, per il primo sopralluogo, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine. Le indagini per identificare i rapinatori, che hanno atteso sotto casa la pensionata, sono della Sezione Operativa del Norm. I due malviventi parlavano in italiano e si potrebbe trattare della stessa coppia che qualche giorno fa ha rapinato in casa due anziani, sempre a Udine.