Anziana ridotta sul lastrico, le rubavano la pensione

Era riuscita a conquistare la sua fiducia. E, da tempo, se ne approfittava, grazie anche alla complicità del martio. La Polizia locale di Trieste ha scoperto che un’anziana era stata ridotta praticamente sul lastrico da una 30enne e dal compagno 36enne che la convincevano a prelevare tutta la pensione, lasciandole in tasca solo pochi spiccioli.

Gli agenti della Municipale hanno ricostruito la vicenda grazie a una segnalazione dell’Azienda sanitaria dei primi di luglio: l’80enne era costretta costantemente a chiedere un sussidio ai Servizi socio-sanitari per le sue necessità primarie. Ma non c’erano valide ragioni per giustificare la sua situazione.

Così, i vigili urbani hanno aperto un’indagine. Analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della banca, hanno visto la giovane donna accompagnare l’anziana allo sportello e hanno immediatamente capito.

Così, ieri (giorno dell’accredito della pensione), gli investigatori in borghese hanno ‘agganciato’ le due donne di buon mattino e le hanno pedinate all’interno della banca, osservando attentamente le varie fasi e intercettando i loro dialoghi fino al momento in cui le due si sono separate. La vittima, a fronte di un prelievo di circa 800 euro, aveva con sé solo pochi spiccioli. Quindi, gli agenti si sono presentati a casa della 30enne, dove hanno trovato il resto del denaro.

Tanto è bastato per arrestare la donna (già gravata da precedenti specifici), mentre il marito, ai domiciliari per altri reati, è stato a sua volta denunciato per concorso nel delitto.