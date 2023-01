Anziana travolta da un'auto a Tarvisio

Un'80enne è stata soccorsa questa mattina in via Vittorio Veneto, a Tarvisio, per le ferite che ha riportato dopo essere stata travolta da un'auto, posteggiata in un punto in pendenza, che si è messa in movimento da sola.

Dopo la chiamata al Nue 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarvisio e l'elisoccorso.

La donna è stata soccorsa e trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha rimediato diverse ferite, alcune delle quali severe.