Anziana travolta dall'auto lungo lo scivolo del garage

Una 81enne è stata investita ieri sera fuori casa, a Flaibano. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il marito, di 85 anni, aveva parcheggiato l'auto sullo scivolo del garage ma, evidentemente, non aveva azionato correttamente il freno a mano.

Dietro alla vettura c’era la moglie, che non ha fatto in tempo a spostarsi ed è stata investita dalla macchina, ormai senza controllo. Ha riportato un trauma cranico e una frattura a una gamba. E’ stata trasportata all’ospedale di Udine.