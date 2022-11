Anziana trovata senza vita in casa

Intorno alle 13, una 94enne è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione, in via Ciconi a Udine.

A fare la triste scoperta una vicina di casa che, avendo le chiavi dell'appartamento e non udendo risposta al suo bussare, aveva fatto ingresso nell'abitazione.

Il medico del 118, intervenuto sul posto, ha confermato il decesso per cause naturali. Informato dell'accaduto il magistrato di turno, ha affidato il corpo ai parenti, arrivati in città da fuori regione. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale.