Anziana truffata da due finti assistenti domiciliari

Si presentano come assistenti domiciliari, incaricati dal Servizio sociale dell'Azienda sanitaria per fare pulizie gratuite in casa. Entrano nell'abitazione di un'anziana donna di Bagnaria Arsa, una pensionata che vive da sola, e la raggirano, derubandola.

I malviventi sono due. Uno la distrae, facendole domande, l'altro si intrufola in camera da letto, in cerca di soldi e di oro. Lo fa rapidamente. Riesce a trovare preziosi e denaro in contante, per circa mille euro.

È successo nei giorni scorsi. La donna, attorno agli 80 anni di età, ha denunciato quanto accaduto ai Carabinieri della Compagnia di Palmanova - Stazione di Torviscosa, che hanno avviato subito un'indagine per identificare i responsabili e assicurarli alla giustizia.