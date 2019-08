Anziana truffata e derubata in casa da un finto tecnico

Nuovo caso di truffa ai danni di un’anziana. Questa volta, nel mirino dei malviventi è finita una signora di Trieste, nella zona di Campo Marzio. Un uomo le si è avvicinato mentre faceva ritorno a casa e si è qualificato come addetto al controllo dell’impianto di riscaldamento incaricato dall’amministrazione dello stabile. Una volta entrati nell’appartamento, il truffatore le ha detto che, per motivi di sicurezza, la donna avrebbe dovuto segnalare la presenza di oggetti metallici, anelli e preziosi inclusi.

La donna si è tolta gli anelli e ha indicata al malintenzionato una cassaforte. L’uomo l’ha convinta ad aprirla e i due, sempre per motivi di sicurezza, si sono spostati per alcuni minuti sul terrazzo. E’ probabile che il truffatore, in costante conversazione al cellulare, abbia avuto un complice. Rientrati all’interno dell’appartamento, il malvivente l’ha salutata e si è allontanato. Poco dopo la donna ha chiesto a un vicino informazioni in merito a questo controllo. Insospettito, l’ha invitata a verificare il contenuto della cassaforte, che era stata ripulita di denaro e preziosi.

La signora ha quindi chiamato il 112: sul posto il personale della Squadra Volante della Questura. Sono in corso le ricerche del o dei malviventi.

La Polizia di Stato invita tutte le persone a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli, come persone anziane o che vivono da sole, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomali, si invita la cittadinanza a informare prontamente le Forze dell’Ordine attraverso il numero unico 112 e di non avere alcun timore nel segnalare questi episodi.